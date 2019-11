Stekker uit de koeling: ijs-ijsvogel ontdooid

De ijs-ijsvogel in Natuurhistorisch Museum is ontdooid

"Het ijs was namelijk dof en ondoorzichtig geworden", vertelt Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam over de ontdooiing van de vogel. "Het was ook dramatisch. We hebben deze ijs-ijsvogel ruim een jaar geëxposeerd. Het was ook uniek in museumland om een ijsvogel in het fatale ijs te zien."

Het beestje werd in maart 2018 gefotografeerd door de toen 13-jarige Christoph uit Oostzaan. De foto ging viral, waarna de dode ijs-ijsvogel wereldberoemd werd.

Bezoekers zijn zondag speciaal naar het Natuurhistorisch Museum gekomen om de ontdooiing van de ijs-ijsvogel te zien. "Langzaamaan kwamen de kleuren weer door het smeltende ijs heen. Het is een prachtige azuurblauwe vogel. Prachtig om te zien", omschrijft Moeliker.

Het is nog niet duidelijk wat nu met de dode ijs-ijsvogel gaat gebeuren. Volgens Moeliker is het lastig om het beestje op te zetten. "Dat komt de huid niet ten goede. Die kan gaan uitdrogen en de veren kunnen dan uitvallen", legt Moeliker uit. "In het ergste geval gaat de vogel in een pot met sterk water."