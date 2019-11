Liveblog: Pleidooi advocaten verdachte insulinemoorden

Volgens justitie is Rahiied A. schuldig aan vier moorden en zeven pogingen tot moord door het onterecht inspuiten van insuline bij ouderen, bijna allemaal vrouwen. Dat gebeurde in 2016 en 2017 vier verzorgingstehuizen in Ridderkerk, Rotterdam en Puttershoek.Justitie ziet B. als verminderd toerekeningsvatbaar, omdat hij meerdere persoonlijkheidsstoornissen heeft. Tot nu toe heeft de verdachte zelf nog niets gezegd, behalve dat hij niets met de moorden te maken heeft.

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek twittert live vanuit de zaal.