Justitie eist 8 jaar cel voor doodslag cafébaas Maassluis

Het Openbaar Ministerie heeft maandag acht jaar cel geëist tegen een man die zijn ex-schoonvader, een kroegbaas uit Maassluis, zou hebben gedood. De 52-jarige Lian Boel werd in maart 2018 levenloos gevonden in het huis van de verdachte in Rijswijk.

De schoonzoon zegt dat de dood van Boel een ongeluk was na een uit de hand gelopen ruzie. Volgens de verdachte is er geduwd en getrokken en was Boel over de rand van het bed gevallen.

Het Openbaar Ministerie denkt echter dat er genoeg aanwijzingen zijn dat de verdachte de Maassluizer heeft gewurgd, waarna Boel is overleden. Bovendien haalde hij geen hulp toen bleek dat het slachtoffer niet meer leefde.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.