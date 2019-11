Wooning Zesdaagse in 2020 ook in november

Vanaf volgend jaar is de Wooning Zesdaagse jaarlijks in november

De Wooning Zesdaagse wordt in 2020 tweemaal verreden. Naast de eerstvolgende editie in januari, vindt namelijk de editie daarna plaats in november.

Deze beslissing is genomen met het oog om een finale op zondag te hebben. "In januari was een zondagse finale geen ideale optie in verband met de voorbereidingen op het wegprogramma van diverse renners en hadden we ook te maken met de Zesdaagse van Bremen", zo legt toernooidirecteur Michael Zijlaard uit.

Zodoende kent 2020 twee edities van de Rotterdamse wielerwedstrijd. Allereerst van 2 tot en met 7 januari, en daarna van 24 tot en met 29 november. Het plan van de organisatie is om ook in de verdere toekomst het evenement in november te organiseren.