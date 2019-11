Buurtbewoners over overvallen op snackbar: 'Ik zal ze een lesje leren'

Snackbar de Prins in Rotterdam

"Asociaal, schandalig en belachelijk!" Buurtbewoners kunnen er met hun hoofd niet bij dat hun geliefde snackbar aan de Rietkerkweg in Rotterdam-Oost maar liefst twee keer is overvallen in minder dan een week tijd.