Krimpenaar tovert huis om tot gratis kledingwinkel

Een gratis kledingwinkel. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel heeft Janneke van der Heide twee kamers in haar huis omgetoverd tot gratis boetiek. Er is voor ieder wat wils en rond de feestdagen maakt ze voor haar klanten leuke pakketjes.

"Mensen die het iets minder breed hebben kunnen bij mij terecht", vertelt Janneke, eigenaresse van Boetiek 527. Toch verzekert ze dat iedereen welkom is, zelfs als je in een mooie auto rijdt. "Ik kan niet in iemands portemonnee kijken. Als je het nodig hebt, ben je welkom om langs te komen."

Twee kamers vol kleding

Ze is de winkel in haar schuurtje begonnen, maar nu het steeds kouder en vochtiger wordt, moest ze de kleding naar haar huis verkassen. Nu staan twee kamers vol met kleding op een nieuwe eigenaar te wachten.

Eén van de vaste klanten van Janneke is Naomi Spruit. Zij shopt regelmatig bij Boetiek 527. Meestal komt ze langs voor haar buurvrouw die het niet zo breed heeft, maar als ze voor zichzelf iets leuks ziet neemt ze het ook gewoon mee.

Schaamte

"Mijn buurvrouw durft zelf niet de stap te zetten om naar de boetiek te komen. Ze is een alleenstaande moeder met vijf kinderen, dan zijn de kosten altijd erg hoog", vertelt Naomi.

Volgens Janneke komt het vaak voor dat mensen zich te erg voor hun schulden schamen om zelf naar haar boetiek te komen. Ze hoopt dat mensen zich over hun schaamte heen kunnen zetten en toch iets leuks voor zichzelf komen uitzoeken, want ook zij verdienen het.

"Het is voor mensen lastig om die stap te maken om hier echt naar binnen te komen. Het interesseert mij echt niet of iemand rijk of arm is, want je kan het aan de buitenkant toch niet zien. Kom gewoon", zegt Janneke stellig.

Mensen die een keertje willen rondkijken in Boetiek 527 kunnen op Vijverlaan 527 in Krimpen aan den IJssel terecht.