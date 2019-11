Beelden Boijmans in beslag genomen

Zes middeleeuwse beelden uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam zijn in beslag genomen. Dat gebeurde vrijdag toen ze tentoongesteld stonden in een Belgisch museum in Leuven.

Het gaat om houtsnijwerken die in de Eerste Wereldoorlog zijn gestolen uit een kerk in het zuiden van België. Boijmans wist dat en was al in gesprek met de kerk om de beelden terug te geven. Maar nu ineens heeft de politie de beelden in beslag genomen.

"We hebben 151.000 prachtige stukken hier in Rotterdam. Onze policy is dat als we iets onrechtmatig in bezit hebben, dan gaat dat terug", zei directeur Sjarel Ex van Boijmans op Radio Rijnmond. "We hebben begrip dat ze het daar heel erg graag terug willen hebben, het belangrijkste is nu toch dat het daar weer bij elkaar komt."

De beelden zijn nog steeds te zien in het Vlaamse museum. Fysiek meenemen zou de kunstwerken in gevaar brengen omdat de klimaatomstandigheden dan plotseling veranderen.

De beelden gaan definitief terug naar de kerk als de beveiliging en het klimaat er op orde zijn. Boijmans gaat een verzoek doen om de zes houtsnijwerken in de toekomst te lenen voor een tentoonstelling.

Renovatie

Boijmans sloot in mei voor een grootscheepse renovatie. Het gebouw was niet veilig genoeg meer voor mensen en collectie. Begin volgend jaar worden de ontwerpplannen duidelijk.



De collectie blijft intussen zichtbaar in instellingen in binnen- en buitenland en vanaf 2021 in het dan te openen Depot Boijmans Van Beuningen, het publiek toegankelijke kunstdepot naast het museum zelf. Over zeven jaar is de heropening van Boijmans gepland.