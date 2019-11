Rijnmondexpert: 'Een redelijke boom is al snel vijf- tot tienduizend euro waard'

Als taxateur houdt Sneep rekening met verschillende criteria aan bomen. "We kijken naar de waarde als de boom nog vervangbaar is." Maar niet iedere boom is direct vervangbaar. Want in de kas groeien de bomen maar tot een bepaalde maat. "Als je die maat passeert ga je naar een ander systeem."

Even groot

Het tweede taxatiesysteem kijkt naar wat er nodig is om op die specifieke plek een nieuwe boom van gelijke grootte en gezondheid neer te zetten. Ook wordt gekeken naar rente onderhoud aan het groen. "Al die bedragen tel je bij elkaar op. Een redelijke boom heeft al gauw een waarde tussen de vijf- en tienduizend euro."

Maar het bedrag kan snel verder oplopen. "Stel dat een beuk in de fik vliegt onder een populier, dan kunnen de kosten oplopen tot dertig duizend euro. Als de hele beuk zou afbranden."

Maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde van een boom berekenen is lastiger. "We hebben nu al waardes voor een kilo CO2. Die boom legt CO2 vast. Stel dat de CO2 prijs de komende jaren naar 50 euro per kilo. Een beetje een boom legt al gauw 25 euro per kilo vast. In dit voorbeeld is alleen de CO2 waarde van de boom dus al 25 maal 50, twaalfhonderd euro waard."

Over het idee om je CO2-uitstoot te compenseren met de plant van bomen, heeft Sneep gemengde gevoelens. "Het principe is wel juist. Als er goede bomen voor terugkomen is het wel goed. Maar wat gebeurd er daadwerkelijk met het geld van jouw vlucht naar New York? Als het controleerbaar is, is het wel goed. Maar je zou je ook kunnen afvragen: moest ik überhaupt wel naar New York?"

