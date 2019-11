Moordverdachte Rahiied A. 'praat' toch:'Ik vind het heel erg'

De Rotterdamse verpleger Rahiied A. heeft het stilzwijgen in de rechtszaal uiteindelijk toch doorbroken. Hij deed dat op een bijzondere manier: door een paar woorden op papier te zetten, die door de rechter werden voorgelezen. Het was een merkwaardig slot van het proces over de insulinemoorden.

Vijf dagen hield hij de kaken op elkaar. Zelfs een knikje kon er niet meer af. Vier moorden en zeven pogingen, daar wordt hij van verdacht. Maar al die tijd zagen de rechters een nerveuze man voor zich, de vuisten gebald, knijpend in een groen stressballetje.

Een paar keer had hij alleen gezegd: "ik heb hier niets mee te maken." Maandag gaf hij te kennen toch iets te willen verklaren. Eerst was er nog overleg met zijn advocaten en bij zijn terugkomst ging iedereen in de zaal op het puntje van zijn stoel zitten.

De rechter:"Ik heb eerder aangegeven dat je nog één kans krijgt om jouw kant van de zaak te belichten. Wat wil je zeggen?" Er volgde een stilte, die zeker een halve minuut duurde. De rechter: "Je vindt het moeilijk, hè?" Hij knikte. "Laten we je helpen."

Blocnote

De rechters overhandigden een blocnote en een pen. Rahiied ging schrijven en overhandigde het de rechter. Zij las voor: "Wat ik heb verklaard in november 2017 vind ik heel erg." Dat was het. "Wil je nog iets toevoegen?" Hij schudde het hoofd. De rechter:"Ik heb nog nooit een proces gedaan zonder de stem van de verdachte..."

De verklaring uit 2017 ziet toe op drie gevallen waarbij Rahiied heeft erkend dat hij insuline heeft ingespoten. Eén geval in de Wetering in Rotterdam-Beverwaard, waarbij de bewoonster Adriana van Drunen, het overleefde. Dat was volgens hem een vergissing geweest.

Twee andere incidenten waren in 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Daarbij kwam één vrouw om het leven. De gevallen in Puttershoek staan als enige op camera.

Rahiied verliet daarop de zaal, waarbij hij zijn gezicht afdekte met het pleidooi van zijn advocaten. Die hadden daarvoor gepleit voor een veel lagere straf dan justitie had geëist. Zij vinden twee jaar cel en tbs genoeg. Het zou betekenen dat Rahiied direct naar een tbs-kliniek gaat, omdat hij al twee jaar vastzit.

Bewijs

Volgens de advocaten is er alleen voor de gevallen in Puttershoek echt bewijs dat Rahiied daar een fout heeft gemaakt. Maar aangezien hij niet wist dat insuline dodelijk was, kan hij hooguit worden veroordeeld voor 'zware mishandeling, de dood tot gevolg'. Voor het incident in de Wetering die hij een vergissing noemt, zou hij geen straf moeten krijgen.

In alle andere zaken zou er geen hard bewijs zijn dat het de Rotterdamse verpleger was die insuline had ingespoten. De advocaten Robbert van Haneghem en Wouter van Bel verwezen daarbij ook naar de falende tehuizen:"Door de gebrekkige administratie valt niet meer vast te stellen op welke specifieke momenten welke specifieke patiënten medicijnen kregen."

Tot slot gingen de advocaten nog in op het zwijgen van Rahiied. "We begrijpen dat het frustrerend is voor de familieleden hier in de zaal. Maar in zijn huidige gemoedstoestand is geen betrouwbare verklaring te verwachten. Als hij zou gaan praten, leidt dat alleen maar tot meer frustraties."

Eerder dan verdacht is daarmee het insuline-proces beëindigd. De Rotterdamse rechtbank gaat nadenken en komt op 19 december met de uitspraak.