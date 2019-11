Mogelijke schietpartij in Rotterdam-Zuid

Op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid zoeken agenten naar kogelhulzen.

Een getuige belde de politie dat er rond 19:00 uur door iemand in de lucht was geschoten. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

De politie zoekt voor de zekerheid naar hulzen en mogelijke andere sporen. Of er daadwerkelijk geschoten is kan de politie nog niet bevestigen.

De politie maakt zich al een tijdje grote zorgen over het toenemende aantal schietpartijen in Rotterdam. Er waren tot de herfst dit jaar al meer schietpartijen dan in heel 2018.