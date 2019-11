Tidemanstraat in Hoogvliet is Opzoomerstraat 2019

Opzoomeren is een term die wordt gebruikt voor straten waarbij buren samenwerken om de buurt veilig en schoon te maken. Stichting Opzoomer Mee stimuleert het verbeteren van de sfeer in de straten door deze bekende onderscheiding uit te reiken.

Uit de 62 straten die werden genomineerd, stonden er nog drie in de finale. De Halsterenstraat in Charlois, de Tidemanstraat in Delfshaven en de Desdemonastraat in Hoogvliet. Alle straten zetten op hun eigen manier hun beste beentje voor.

Presenteren aan het publiek

Maandagavond kregen bewoners uit alle drie de straten de kans om zich te presenteren aan de jury en het publiek. De aanwezigen hebben de winnaar bepaald. De Opzoomerstraat van 2019 kreeg hun prijs van Opzoomerwethouder Sven de Langen uitgereikt.

In de Tidemanstraat in Delfshaven werden drie jaar geleden nog vierduizend kalasjnikovkogels gevonden. Om het imago van de straat om te keren wordt er sindsdien een jaarlijks straatdiner georganiseerd. De eerste keer werd geopend door burgemeester Aboutaleb. Dit jaar schilderden buurtbewoners portretten van elkaar. Naast deze jaarlijkse feestdag in de straat helpen buren elkaar dagelijks bij niet alleen het schoonmaken van het huis, maar ook het invullen van een belastingformulier.

Slopen voor nieuwbouw

De bewoners uit de Halsterenstraat spreken met veel liefde en respect over elkaar en hun buurt. Hoewel er veel mensen komen en gaan in de buurt, blijft de sfeer goed. Ieder jaar worden onder andere Plantjesdag en Burendag georganiseerd. Tijdens die tweede dag krijgen de ouderen uit de straat een hapje thuisgebracht. Aan iedereen wordt gedacht. Binnenkort wordt een deel van de straat helaas gesloopt voor nieuwbouw.

Ook de Desdemonastraat in Hoogvliet leverde volgens de jury een prestatie van formaat. Hoewel de buurt te maken heeft met armoede, schulden en andere sociale problemen en wordt de wijk op den duur gesloopt, blijven de bewoners doorzetten. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten in Hoogvliet. Sleutels worden uitgewisseld voor in noodgevallen, of deuren blijven openstaan. Ook Burendag wordt gevierd en er wordt samen plastic afval verzameld.