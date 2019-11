Mark Koevermans nieuwe algemeen directeur Feyenoord

Feyenoord heeft een nieuwe algemeen directeur. Interim-directeur Mark Koevermans gaat die functie vast bekleden. De afgelopen jaren was Koevermans commercieel directeur bij de club.

De voormalige tennisser volgt daarmee Jan de Jong op, die vertrok afgelopen zomer. Eerder werd al bekend dat Frank Arnesen vanaf januari de nieuwe technisch directeur van de club wordt.

Dinsdagochtend presenteert Feyenoord Koevermans en Arnesen in de Kuip, dan vertelt de club wat de koers de komende tijd wordt.

Koevermans werd al langer genoemd als algemeen directeur. Eerder was ook Robert Eenhoorn in beeld voor die functie. Nadat die overgang was afgeketst, werd vooral gekeken naar de huidige commercieel directeur, Mark Koevermans.