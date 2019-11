Het weer van vandaag: zachter en natter

Het is dinsdag bewolkt en vooral vanmiddag valt er lichte regen. In de middag wordt het 11 of 12 graden en waait er een matige zuidenwind.

Vanavond blijft het eerst enige tijd droog, vannacht gaat het flink regenen. Met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden is het zeer zacht. Er staat een matige en aan zee later vrij krachtige zuidoostenwind.

Morgen is het bewolkt met in de ochtend regen en in de middag trekken buien over de regio. Het wordt 12 graden en er staat een matige en aan zee krachtige zuidenwind, kracht 4 tot 6. In de avond staat er een vrij krachtige en aan zee harde westen- tot zuidwestenwind, kracht 5 tot 7.

Mix van zon en bewolking

Op donderdag is het nog zacht en trekken buien over de regio. In de middag wordt het 10 graden. Vanaf vrijdag is er een mix van zon en bewolking en blijft het droog. De temperatuur gaat naar beneden en op zondag wordt het nog maar 6 graden. In de nacht naar zondag gaat het licht vriezen.