Van Eigen Bodem: het Rotterdamse stadhuis aan de Hoogstraat

Het stadhuis van Rotterdam stond vroeger aan de Hoogstraat. De gemeente zetelde in een gebouw uit het jaar 1329. Het huidige stadhuis aan de Coolsingel werd gebouwd in de jaren 1914-1920.

Het pand uit 1329 was oorspronkelijk het Gasthuis van de stad. Niet alleen de gemeente zat er, het werd ook gebruikt als ziekenhuis en er logeerden vreemdelingen. Rond 1600 werd het verbouwd tot een volwaardig raadhuis voor Rotterdam.

Gevelsteen

Het kreeg een deftige uitstraling met allerlei versieringen met het stadswapen. De achterkant van het gebouw was aan de Korte Kipsloot, dat later de Kaasmarkt ging heten. Aan die kant werd een enorme gevelsteen geplaatst met een tekst in het Latijn.

Aan het begin van de 19e eeuw werd het stadhuis van Rotterdam weer verbouwd. De hoofdingang kwam aan de kant van de Kaasmarkt. Bij deze verbouwing verdween de gevelsteen spoorloos. Later werd de steen in stukken teruggevonden onder de Hoogstraat en opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam.

Verwoest

De gemeente Rotterdam verliet het oude raadhuis in 1920. Bij het bombardement van 14 mei 1940 ging het gebouw verloren.

