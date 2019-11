EC 50 jaar: Feyenoord speelt tegen AC Milan beste wedstrijd ooit

Rijnmond gaat dit seizoen terug in de tijd en brengt alle wedstrijden van toen exact een halve eeuw later tot leven. Vandaag: de thuiswedstrijd tegen AC Milan op 26 november 1969.

Wie er op die gedenkwaardige woensdag in 1969 bij was, vergeet het nooit meer. Onder het schijnsel van de magische lichtmasten van De Kuip speelde Feyenoord de allerbeste wedstrijd uit het bestaan. Een duel dat de club in een klap aan de Europese top bracht. “Dit is de grootste triomf in de historie van het Nederlandse voetbal”, schreef de doorgaans kritische Volkskrant de ochtend erna.

Wereldklasse

Feyenoord klopte bekerhouder en wereldkampioen AC Milan met 2-0. Puur op klasse en kwaliteit. De Kuip trilde en rilde, 'Zilvervloot' en 'Hand in Hand' schalden door het stadion, supporters en suppoosten vielen elkaar huilend in de armen, vuurpijlen verlichtten de novemberavond.

Journalisten rammelden de mooiste omschrijvingen uit hun schrijfmachines. 'Europese top’, 'Wereldklasse', 'Feyenoord kraakt grootmeesters', 'Triomf van de eenheid'. Maar eigenlijk, zoals Het Vrije Volk schreef, waren er 'geen woorden voor deze daden' van elf doodnormale jongens.

Milan vermoord

Toen De Kuip eindelijk leeg was, ging het feest in Rotterdam nog uren door. Zo ook op Rotterdam-Zuid, bij café Boulevard, waar de nieuwe hit 'Wie heeft Milan vermoord? Faaienoord!', werd geboren. Of bij Café Kruithof, waar ze 'Beschuit, beschuit, Milan ligt eruit' zongen.

Feyenoord-legende Puck van Heel was in zijn kroeg in de Bas Jungeriusstraat door emoties overmand. “Jongens, dit maken we nooit meer mee.” De verslaggever van het Rotterdams Nieuwsblad zag dronken mannen in portieken liggen. “Er is nog maar een ploegendienst waarin een Rotterdammer wil werken en dat is de Feyenoord-ploeg. Moordgozers”, schreef hij de andere morgen. “En, mevrouw, is uw man al thuis?”

Uitdaging

Wat de elf onverzettelijke spelers en hun briljante coach tegen de Italianen presteerden, was ongekend. Want hoewel het optimisme in Zuid na de uitstekende eerste wedstrijd in Milaan best groot was, stond Feyenoord die avond toch voor een behoorlijke uitdaging.

Het team moest nog steeds een achterstand van 1-0 wegpoetsen tegen de tot dan toe sterkste verdediging ter wereld. En AC Milan was inmiddels wel gewaarschuwd voor de kracht van de tot dat jaar relatief onbekende Rotterdammers.

Masterplan

Trainer Happel begreep dat als geen ander en haalde de druk weg bij de selectie. “Als het mis gaat, zal ik niet vloeken. Ik heb daarvoor te veel gevoel voor de spelers”, zei hij. Ondertussen was hij al bezig met een masterplan en masseerde hij de geesten van de spelers die het nodig hadden.

n het trainingskamp in Zeist nam hij Wery en Kindvall vijf minuten apart. De aanvallers hadden in de voorgaande wedstrijden wat ongelukkig gespeeld. "Met Happel is het altijd prettig praten", zei Wery later. “In die vijf minuten groeide mijn zelfvertrouwen enorm.”

Aanvalsspel

Eenmaal in het stadion, waar de prijs van kaartjes op de zwarte markt vijf keer door het dak was gegaan, bleek al snel dat Milan niet opgewassen was tegen het Rotterdamse aanvalsspel. Feyenoord stormde niet blind vooruit om de achterstand goed te maken, maar viel bekeken aan. Met een over-mijn-lijk-mentaliteit, een uitmuntende conditie en tactisch uitgekiend.

Backs Romeijn en Van Duivenbode renden constant mee naar voren, Israel en Laseroms kwamen in het centrum hun opponenten al bij de middenlijn 'grijnzend' tegemoet en uitblinkers Jansen en Van Hanegem hadden met Hasil opnieuw het middenveld stevig in handen. Kindvall stoorde de Milanese verdediging en van Moulijn en Wery ging constant dreiging uit. Tegen dit moderne voetbal stak het ouderwetse catenaccio van Milan schril af.

Zondagsschot

Na een paar vroege kansen maakte Feyenoord al in de 7de minuut de veertien dagen eerder opgelopen achterstand goed. Een zondagsschot - of voorzet, zoals hij later zei - van Wim Jansen verdween achter de boomlange keeper Cudicini.

Een enorme vreugde-explosie was het gevolg. Rotterdam werd gek. Ook keeper Treijtel die ver uit zijn doel kwam om het feest met zijn medespelers te vieren, maar door Happel resoluut werd teruggestuurd.

Grandioze binken

Wat volgde was een verdere ontluistering van de dure profs uit Milaan. Het voltallige UEFA-bestuur, vanwege een congres bijeen in Nederland, zat volgens KNVB-bons Jos Coler met open mond te kijken naar het spel van wat een krant later 'die grandioze binken van Zuid' noemde.

Ook de internationaal vermaarde scheidsrechter Leo Horn stond perplex, al had hij vooraf zijn geld al gezet op Feyenoord. “Ik heb heel wat gezien, maar nooit dit. Zoals Feyenoord speelde was wereldklasse.” Daarna telde hij een stapeltje bankbiljetten na. Hij had de uitslag juist voorspeld.

Willem

Zeven minuten voor tijd - toen de Rotterdammers al lang met 3- of 4-0 voor hadden moeten staan - diende Feyenoord Milan de genadeslag toe met een aanval uit het boekje. Moulijn versnelde op links, gaf een scherpe voorzet, Kindvall trok een gat, waarvan Willem van Hanegem profiteerde.

Zijn kopbal ging snoeihard tegen de touwen. 2-0! Even was De Kuip stil, maar toen 'barstten de ruiten' en begon tamboer- en pijperkorps Ahoy vanaf de tribune tegen alle instructies in het Hand in Hand te spelen. Voor Milan voelde het als een requiem.

Mooiste moment

In de catacomben en de koffiekamer werden even later tranen gemengd met champagne, vielen Wim en Willem elkaar in de armen en feliciteerde iedereen elkaar.

Ernst Happel bleef vrij kalm, al liet hij zich ontvallen dat de zege op Milan het mooiste moment in zijn leven was. “We hebben grandioos gespeeld. Iedereen. We schreven Milan de wet voor. Misschien breekt nu het tijdperk-Feyenoord wel aan.”

Complimenten

En zo was het. AC Milan was onttroond en vluchtte De Kuip uit om in het Skyway Hotel op Zestienhoven bij te komen van de vernedering. Trainer Rocco was spaarzaam in zijn commentaar. “Ik had nooit verwacht dat Feyenoord zo goed zou zijn. De ploeg domineerde. Ik denk dat die club de Europa Cup kan winnen.”

Mooie woorden, maar het grootste compliment kwam die avond uit de lucht vallen. Op de terugweg uit Polen hoorde Ajax in het vliegtuig over de stunt van de Rotterdamse aartsrivaal. Eerst was er ongeloof, een beetje jaloezie bij Sjaak Swart, maar uiteindelijk klonk diep respect door in de woorden van Piet Keizer: "Ik neem mijn bontmuts die ik in Polen heb gekocht af voor de Rotterdammers. Wat ons niet lukte, lukt hen wel.”

