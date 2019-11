Ook retourcentrum Afval Loont stopt ermee na intrekken Rotterdamse steun

Een project waarbij je bepaalde soorten afval kan inleveren voor geld in Rotterdam en Barendrecht stopt ermee. Het project Afval Loont houdt eind volgende maand op met de vier filialen in de twee steden. "Er is te weinig toekomstperspectief nu de twee steden de stekker eruit trekken", zegt initiatiefnemer Jörgen van Rijn. Ook de locaties in Den Haag en Noordwijk gaan sluiten.

Mensen konden met bijvoorbeeld oud papier, karton, plastic, frituurvet of kleine elektrische apparaten naar Afval Loont. Dat leverde dan 3 tot 15 eurocent per kilo op. Sinds 2010 is meer dan vijftien miljoen kilo aan gescheiden grondstoffen ingeleverd en één miljoen euro bespaard.

Afval Loont begon negen jaar geleden. Enkele jaren later startte het project ook in Rotterdam en Barendrecht. "Maar na het nieuws dat Rotterdam en Barendrecht ermee stoppen, moeten we eens goed gaan nadenken", legt Van Rijn uit. "We moesten nieuwe bronnen van inkomsten zien te krijgen. Dat is niet gelukt. In plaats van een heel slecht jaar te draaien, hebben we besloten om alle dertien vestigingen te sluiten."

Bij het bedrijf werken ook zeker twintig mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Zij hadden via Afval Loont een betaalde baan gekregen.

Van Rijn noemt het frustrerend dat een project als dit niet verder kan gaan, in een tijd dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol inneemt in de maatschappij. "Toen we hier negen jaar geleden mee gestart waren, speelde de circulaire economie nog geen enkele rol. Nu is dat wel het geval, maar dit krijgen we niet van de grond."

Retourette

Eerder werd ook al bekend dat de recyclepunten van Retourette in Rotterdam zullen sluiten. Zij kregen, net als Afval Loont, een bijdrage van de gemeente Rotterdam. Deze instelling had een filiaal op de Nieuwe Binnenweg.

Er is een petitie gestart om de Retourette open te houden.