Koevermans praat met KNVB: 'Ambitie om met tweede elftal Feyenoord in eerste divisie te spelen'

Mark Koevermans is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij spreekt op de persconferentie over bepaalde speerpunten. ''We hebben de ambitie om met het tweede elftal zo snel mogelijk in de voetbalpiramide toe te treden. Met het uit eindelijke doel om in de Keuken Keuken Kampioen Divisie uit te komen. Daarover zijn we in gesprek met de KNVB'', zegt Koevermans over één van de doelen.

Over het stadiondossier is Koevermans helder: ''We hopen dat het stadion er komt, maar dan moet het wel goed zijn. Het gaat om drie dingen: allereerst moet het te bouwen zijn binnen de bouwsom. Het tweede is dat we bezig zijn met de financiering. We willen eigenaar worden van het stadion en we moeten de 440 miljoen bij elkaar zien te krijgen. Heel erg belangrijk: er moet 25 miljoen euro komen uit de businesscase. Als aan deze voorwaarden voldoen wordt, dan zijn we voorstander van een nieuwe stadion.''

Investeerders

''Het tweede speerpunt is dat we in de komende seizoenen weer mee willen doen om te prijzen. Dat kan alleen als er een financiële injectie komt binnen te club. We verkennen de diverse opties. Dat kan met binnenlandse of buitenlandse investeerders. We zijn geenszins van plan om Feyenoord te verkopen.''

Koevermans was na het ontslag van Jan de Jong al interim-directeur, maar gaat deze rol vanaf nu officieel vervullen. ''Ik ben blij en trots dat ik enkele maanden na interim nu officieel is. Ik ben blij met Pieter Smorenburg als financieel directeur en uiteraard met Frank Arnesen als technisch directeur. We zullen snel nog een commercieel directeur vastleggen.''



Bekijk hierboven het volledige interview met Mark Koevermans.