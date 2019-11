Van Bodegom: 'Eenhoorn nooit concreet geweest; blij met keuze Koevermans'

Van Bodegom ontkent dat Robert Eenhoorn de droomkandidaat was. ''Dat is niet afgeketst. Robert heeft al eerder gezegd dat het niet speelt. We hebben een lijstje met kandidaten, maar ik ga niet in op namen. De laatste keer dat ik hem gesproken heb was bij Feyenoord-AZ. Het is nooit concreet geweest. Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor Mark Koevermans. Eind 2020 gaan we evalueren en kijken hoe we verder gaan.''

Van Bodegom legt uit waarom het zo lang duurde. ''We wilden een zorgvuldig traject afgaan. Gelukkig heeft Sjaak Troost zich bereidt gevonden om het interim waar te nemen. Op de voorwaarde dat hij weer terug zou keren in de Raad van Commissarissen. Zodat wij de rust hadden om een technisch directeur te vinden.''



