Rotterdammers trotser op hun stad dan Amsterdammers

Rotterdammers zijn vooral trotser op de vernieuwing in de stad en op het evenementenaanbod. Ook over het woningaanbod zijn Rotterdammers veel tevredener dan Amsterdammers. Amsterdam scoort weer beter op architectuur, theater en musea.

In Amsterdam zorgt de aanhoudende stroom toeristen in de binnenstad ervoor dat inwoners wonen en winkelen niet meer zo aantrekkelijk vinden. In 2011 vonden Amsterdammers nog dat ze het beste winkelaanbod van alle steden hadden.

De lijst wordt aangevoerd door Den Bosch, Maastricht en Groningen. Daar zijn inwoners alles bij elkaar het meest tevreden over hun stad.