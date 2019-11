Feyenoord-TD Arnesen: 'Voor goede spelers heb je een goede scouting nodig'

Arnesen vervolgt: "En als je de spelers al hebt, dan moet je zorgen dat ze een goede opleiding hebben. Spelen ze eenmaal in het eerste elftal, dan weten we ook dat er verkocht moet worden. Het liefst voor heel veel geld, want dat kunnen we dan weer investeren in de scouting, jeugdopleiding en eerste elftal."

Over een nieuwe trainer voor volgend seizoen of nieuwe spelers in de winterstop kon Arnesen nog niets zegen. "Vaak is het moeilijk om in de winterstop spelers aan te trekken. In onze geval moeten we wat plaatsen invullen. Daar ga ik het met Dick over hebben. Verder vind ik het niet het moment om inhoudelijk iets over de selectie te zeggen."

De Deen heeft veel zin in zijn technisch directeurschap. "Er zit heel veel potentie in Feyenoord. Ik heb heel veel gesproken met de mensen binnen de club. Ik heb niet meteen ja gezegd. Ik had een goed gevoel en verheug me om te beginnen. Mijn knie moet eerst nog even herstellen, maar dat komt goed."

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Frank Arnesen.