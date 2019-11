Mariëtte Hamer moet onderwijsconflict vlottrekken

SER-voorzitter Mariëtte Hamer uit Maassluis is aangesteld om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor leraren in het basisonderwijs vlot te trekken. Dat heeft de PO-Raad voor het primair onderwijs bekendgemaakt.

De cao-onderhandelingen strandden vorige week. Het loonbod van "minder dan 3 procent" dat de werkgevers op tafel leggen is niet genoeg voor de vakbonden. "De werkgevers lijken nog steeds niet te snappen dat het lerarentekort de grootste zorg is", zei vakbondsvoorzitter Eugenie Stolk vorige week.

Onderwijsminister Arie Slob stelde vorige week dat de vakbonden en werkgevers met een bemiddelaar moesten komen "die kan rekenen op wederzijds vertrouwen". Volgens hem is het van groot belang dat er een akkoord komt, ook omdat beschikbaar geld dan naar het onderwijs kan. De werkgevers en bonden voeren de komende tijd "diverse gesprekken" met bemiddelaar Hamer.

Mariëtte Hamer was van 1998 tot september 2014 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 was ze fractievoorzitter van de partij. Ook was ze ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Sinds 2014 is Hamer voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).