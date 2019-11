Terreurverdachten zorgen indirect voor verbinding in Opzoomerstraat 2019

De Tidemanstraat in Delfshaven is uitgeroepen tot Opzoomerstraat 2019 en is daarmee de veiligste en meest sociale straat van Rotterdam. Toch ging het niet allemaal vanzelf. Terreurverdachten, die in de buurt werden opgepakt, leken roet in het eten te gooien, maar die zorgden er indirect juist voor dat buurtbewoners nóg dichter bij elkaar kwamen.

Na de terreuraanslagen in Parijs leidde een grootschalig onderzoek naar terreurverdachten in Rotterdam-West. Ook in Tidemanstraat werd een aanhouding verricht door de politie. Opzoomeraars Jeroen en Corrie schrokken zich wezenloos. "Het was vooral schrikken, omdat het zomaar kon gebeuren in je eigen buurt. We waren al een tijdje bezig met opzoomeren, maar blijkbaar kenden we een grote groep mensen nog niet", zegt Jeroen. "En het maakt je toch angstig als er een terrorist blijkt te wonen", vult Corrie aan.

Straatfeest

In plaats van in hun schulp te kruipen, besloten Corrie en Jeroen actie te ondernemen. Ze gingen langs de deuren om iedereen in de buurt uit te nodigen voor een groot straatfeest. "Folders voldeden niet. We wilden iedereen bereiken. We klopten op ramen en riepen naar binnen dat we buren zijn."

In plaats van zeven buurtbewoners namen er zeventig mensen deel aan het straatfeest. "Soms moet er iets naars gebeuren zodat er iets positiefs uit voortkomt", zegt Corrie.

De Tidemanstraat is niets voor niets verkozen tot Opzoomerstraat 2019. Behalve een straatdiner en een straatfeest, is er een buurtapp die voor de nodige sociale controle zorgt. "Als er bijvoorbeeld iemand moeite heeft met belastingaangifte, kan die geholpen worden door andere buurtbewoners."

De jury prees vooral het initiatief om jaarlijks een straatdiner te organiseren. Buurtbewoners hebben daarnaast portretten van elkaar gemaakt. Door portretten te maken moesten buurtbewoners elkaar langdurig in de ogen kijken, de ultieme vorm van contact maken.

