Grote recyclefabriek batterijen in de Rotterdamse haven

Het bedrijf hoopt de Rotterdamse vestiging in de eerste helft van 2020 te openen. Er komen zo'n 40 mensen te werken. Volgens de Nederlandse topman Henny van Dort ligt Rotterdam op een goede plek voor de inzameling van batterijen en accu's. Ook zitten er veel bedrijven in de haven waar uRecycle mee samen wil werken.

uRecycle is een van de grootste recyclebedrijven in Europa gespecialiseerd in batterijen. De batterijen worden ofwel nieuw leven in geblazen, ofwel afgebroken om het materiaal te hergebruiken.

Het afbreken van batterijen is lastig, omdat er stoffen in zitten die het milieu kunnen beschadigen. De nieuwe fabriek moet bruikbare stoffen in batterijen scheiden van de schadelijke. Het gaat met name om industriële batterijen zoals die van elektrische auto’s.

Het bedrijf werkt samen met Stibat, de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het inzamelen van lege batterijen.

Het Finse bedrijf heeft verder vestigingen in Finland, Zweden en Groot-Brittannië.