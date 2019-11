Drie verdachten (14 en 15) 'kopschopvideo' Gorinchem opgepakt

De politie heeft drie jongens van 14 en 15 jaar opgepakt voor de mishandelingen van de afgelopen weken in Gorinchem, die deels werden gefilmd. Ze zitten vast en worden verhoord.

Volgens de politie worden de drie verdacht van het plegen van de mishandeling die te zien was in de video's. Die werden vorige week massaal verspreid op internet en riepen veel verontwaardiging op. Er was te zien hoe een groep jongens een andere jongen sloegen. Ook werd er op het hoofd gesprongen van een jongen die op de grond lag.

Volgens de politie zijn ze in het onderzoek geholpen door getuigen, scholen en het jongerenwerk.

Vorige week liet de politie al weten dat de meeste verdachten op basis van de beelden waren geïdentificeerd. Er zijn vijf aangiften gedaan. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



De politie laat weten dat de jongens werden uitgenodigd zich vrijwillig te melden. Dat hebben ze dinsdagochtend gedaan.