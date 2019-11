Lindhout fluit Feyenoord - PEC Zwolle

Allard Lindhout is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter bij Feyenoord - PEC Zwolle. Hij wordt daarbij geassisteerd door de heren Boonman en Polman. Het duel in de Kuip begint zondagmiddag om 16:45 uur.

Bij Willem II - Sparta is de wedstrijd in handen van Siemen Mulder. In Tilburg wordt er zaterdagavond om 18:30 uur.

Vrijdagavond spelen Excelsior en FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Ingmar Oostrom fluit Roda JC - Excelsior en Luca Cantineau is arbiter bij FC Den Bosch - FC Dordrecht. Beide wedstrijden beginnen om 20:00 uur.