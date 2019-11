EC 50 jaar: Rinus Israël vermoedt na Milan-uit dat Feyenoord ver kan komen

Dit seizoen is het precies 50 jaar geleden dat Feyenoord de beste club van Europa was. Rijnmond blikt op de data van de wedstrijddagen van toen terug op het gedenkwaardige seizoen dat de Rotterdammers de Europa Cup I wonnen.

Op 26 november 1969 stond de return tegen AC Milan op het programma. Nadat het in Milaan met 1-0 had verloren. In De Kuip werd het 2-0 en Feyenoord plaatste zich voor de laatste acht. ''Wij waren veel beter'', herinnert Israël zich nog.

''Iedereen speelde op de toppen van hun kunnen. In deze wedstrijd was iedereen geweldig. Ik kan me niet voorstellen dat we een kans hebben weggegeven. Na dit duel kreeg ik ook het vermoeden dat we wel eens heel ver zouden kunnen komen.''

Bekijk hier de reportage rond de legendarische Europa Cup 1-wedstrijd Feyenoord - AC Milan (2-0) uit 1969.