Expert werkgeluk: 'Je moet de trein af en toe even stil zetten'

Je brengt een groot deel van je leven door op de werkvloer. Toch zijn veel mensen niet helemaal tevreden over hun werk. Rijnmondexpert Ron de Jong, werkgelukdeskundige, vertelt op Radio Rijnmond over werkgeluk en hoe je een stapje terug doet.

Volgens Ron is er een groot verschil tussen werktevredenheid en werkgeluk. "Werktevredenheid is meer beschouwend. Wat vind ik van mijn werk? Werkgeluk is meer een gevoel."

Werkbevlogenheid en werktevredenheid

Er zit ook een groot verschil in het gevoel dat je daarbij kunt hebben. Bij werktevredenheid gaat het gepaard met een gevoel van rust. Werkbevlogenheid gaat over energiek en blij zijn op je werk.

Ron vertelt dat het belangrijk is om af en toe even stil te staan en te kijken of er nog genoeg brandstof is om door te werken. "Je moet de trein stilzetten en erkennen dat je heel hard door blijft werken. Vraag jezelf af: is er geen onderhoud nodig?"

Aandacht voor elkaar

Het is ook belangrijk om elkaar aandacht te geven op de werkvloer. Ron vertelt dat alleen elkaar 'goedemorgen' zeggen al een goede stap vooruit kan zijn. "Ik was bij een bedrijf dat het in vlagen heel erg druk had en elkaar in die drukte uit het oog verloor. We hebben toen een theatrale manier gevonden om elkaar 'goedemorgen' te zeggen."

Er waren allemaal verschillende levels van 'goedemorgen'. Bij level vijf kijk je elkaar echt aan en vraag je hoe het met iemand gaat. Volgens Ron ontstaan hierdoor grappige situaties op de werkvloer, waarbij mensen zeggen: 'Hè, was dit nou een level nul.'

Werkgeluk wordt vaak uit het oog verloren. Er zijn steeds andere dingen belangrijk. Het is belangrijk, maar niet urgent en daardoor vergeten mensen eraan te werken.

Reflectie

Volgens Ron is het belangrijk dat je regelmatig zorgt voor een moment van reflectie. Hoe gaat het nou eigenlijk? Een tip is om een dagboekje bij te houden. Hierin kun je bijhouden wat er deze week grappig was op de werkvloer. Misschien was het op dat moment niet grappig, maar later kun je er de lol van inzien. Dit traint mensen om luchtiger met situaties om te gaan.

Als laatste is het belangrijk om af en toe een kleine pauze te nemen. "Een minuutje of twee minuten niet werken, een wandeling maken. Dit maakt ons bewuster."

Ron de Jong is lid van het Rijnmondexpert-team. Hij is twee keer per maand te beluisteren om maandagmiddag bij Radio Rijnmond. Heb je een vraag voor Ron? Mail dan naar radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.