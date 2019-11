Zwemmer Rogier Dorsman droomt van Paralympisch goud

Rogier Dorsman maakt momenteel furore als zwemmer. De 20-jarige Heerjansdammer behaalde de wereldtitel op de 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag in de categorie voor blinde zwemmers. Ook haalde hij nog tweemaal zilver.

Dorsman vertelt aan Rijnmond zijn verhaal: ''Toen ik als zesjarige jongen begon zag ik gewoon nog alles. Vanaf mijn twaalfde zag ik van de één of de andere dag eerst niets en daarna alles wazig. Daarna is het in een halfjaar van alles kunnen zien gegaan naar geen letter meer kunnen lezen.''

Vanwege zijn prestaties dit jaar is hij door het NOC*NSF genomineerd voor Paralympisch Sporter van het Jaar 2019.

