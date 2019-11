Bloot, tape en glitters op Winter-Fair in Ahoy

Gert Jan, Cassandra en Sabine in de studio in Schiedam

In Rotterdam Ahoy begint donderdag 5 december de Winter-Fair. Opvallend is dat in het decor van kou, sneeuw en ijs ook bloot aanwezig is. Kippenvel zal er niet zijn, want het naakt is vooral op doek en fotopapier te zien. Fotograaf Gert Jan van Noorden uit Schiedam pakt er uit.

"Een mijlpaal, deze expositie", vertelt hij trots vanuit zijn studio annex woonkamer in Schiedam West. "Ik zit tien jaar in het vak en ga iets unieks doen in Ahoy." De fotograaf doelt op zijn samenwerking met Sabine Gabrielle Vogel, body-artist uit Rotterdam maar al een aantal jaren werkzaam in België. "Voor mij is het de eerste keer, zo'n grote tentoonstelling", lacht Sabine.

Vrouwenvel

In de studio wordt model Cassandra (28) uit Rotterdam beplakt met tape en glitterstickers. Het meisje is naakt en wordt kunstzinnig beplakt zodat een fraai lijnenspel op haar lichaam ontstaat. "Gert Jan maakt dan de foto's, die print ik weer uit en beplak ze met glitters en dat zie je op de Winter-Fair", vertelt Sabine tijdens het bestickeren. Haar assistent Jim helpt geduldig mee de glitters op het vrouwenvel te plakken.

40 graden

"Ik voel me niet naakt", zegt de poedelnaakte Cassandra. "Ik heb stickers en tape op en net als bij bodypaint voel je je dan niet naakt", legt ze uit. Ondertussen maakt Gert Jan van Noorden zijn decor gereed voor de shoot. Lampen zorgen voor een temperatuur van zo'n 40 graden, maar geduldig vraagt hij het model om posities in te nemen.

Honderden foto's worden genomen en model Cassandra werkt geduldig mee. De warmte zorgt voor zweet en langzaam vallen wat stickers van het jonge lichaam. "Monnikenwerk", zegt body-artist Sabine. "Nee, lamme handen heb ik niet van al het geknip van de tape maar wel mijn mond, daar stop ik altijd die schaar in", lacht ze.