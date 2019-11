VVD en CDA: trek het geld voor de stadsbrug bij Rotterdam-Oost in

De Tweede Kamer zou wel eens dwars kunnen liggen bij de financiering van de nieuwe oeververbinding in Rotterdam. De VVD en het CDA hebben een motie ingediend om de bijdrage van 200 miljoen euro in te trekken voor de brug of tunnel tussen De Esch en de Veranda.

"Dit geld is afkomstig uit een potje voor landelijke problematiek", legt Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) uit. "En met deze stadsbrug worden die problemen nauwelijks aangepakt."

Dijkstra is zelf voorstander van de zogeheten Oost-Oost-variant, een verbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Dijkstra: "Die verbinding is een veel betere oplossing om de verkeersproblemen rondom de Van Brienenoordbrug op te lossen. Laten we het geld dan daar in steken."



Op zich is Dijkstra, die de motie indiende samen met Wytske Pater-Postma (CDA), niet tegen een Rotterdamse stadsbrug. "Maar dan moet de gemeente Rotterdam maar een andere manier zien te vinden om de financiën rond te krijgen."

Volgens Dijkstra kan de motie rekenen op een meerderheid van de Tweede Kamer. De stemming over de motie is komende dinsdag.

In juli van dit jaar werd bekend dat de nieuwe oeververbinding komt bij Rotterdam-Oost. Dat zorgde voor veel opluchting in Ridderkerk en omgeving, waar weinig draagvlak is voor de Oost-Oost-variant.