Kerstactie 'Zuid voor Zuid' moet alle records breken

De kerstactie bestaat nu vijf jaar. Wat ooit begon als buurtmaaltijd en presentje voor dertig moeders in de Millinxbuurt groeide als kool en schiet nu echt door het dak. Waar het vorig jaar nog ging om driehonderd ontvangers, moet de teller dit jaar eindigen op duizend.

Loopauto

En dus zitten Nasra Djorai en Lorenzo Elstak van ' Zuid voor Zuid ' in het Millinxparkhuis driftig te cijferen achter hun blocnote. "Vijfhonderd kerstbroden. Duizend tassen. Samen drie euro per gezin. Of kan dat goedkoper?"

Een verdieping hoger laten Annemarie Fongers en Anjana Koendan-Pandaij zien wat er al binnen is. Anjana: "Een loopauto. Paarden, barbies, van alles. En alles nieuw en alles geschonken."

"Dat is mooie van de actie", zegt Annemarie. "Mensen helpen elkaar. Dit gaat naar alle mensen die het verdienen of het nodig hebben. Niet alleen mensen die naar de voedselbank gaan. Juist niet, zou ik zeggen. Er is heel veel verborgen armoede op Rotterdam-Zuid."

Lichtpuntje in zware dagen

Er waren mooie momenten in verleden, zegt Anjana. "Als je het zwaar hebt kan het leven extra zwaar zijn in de dagen rond kerst. Als je iemand bent verloren of zelf ziek bent."

De blijdschap die ze zag als iemand werd verrast met een pakket maakte dan diepe indruk. "Dan is het toch een lichtpuntje in de zware dagen."

Annemarie Fongers werkt zelf bij de gemeente Rotterdam en krijgt in november de vragen al. "Is de actie er dit jaar weer? Mijn collega's willen helpen en geven. Mijn directeur kocht twintig kerststollen. Kwam ie aan met een winkelwagen. Het is een sociale man, maar dat had ik niet verwacht."

Het is nog even hard doorwerken voor de organisatie van Zuid voor Zuid om alles op tijd voor elkaar te krijgen. "We noemen het ook bewust geen kerstactie, want we hebben het zo druk dat sommige pakketten pas na de kerst worden gebracht", klinkt het op zolder met een knipoog.

De organisatie van Zuid voor Zuid is nog op zoek naar voeding of spullen die kan worden uitgedeeld tijdens de actie. Verder zijn er nog helpende handjes nodig om de pakketten samen te stellen en weg te brengen. En weet u nog iemand uit Rotterdam-Zuid die ook wel een pakket verdient: geef het vooral even door aan de organisatie!