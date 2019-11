Op het Leerpark in Dordrecht is dinsdagmiddag een vijftienjarige jongen betrapt met een wapen. Het bleek te gaan om een nepvuurwapen.

De politie was getipt dat er iemand met een wapen op een van de scholen rondliep. Uiteindelijk kwamen de agenten uit bij een jongen uit Zwijndrecht.

De jongen is meegenomen naar het politiebureau. Of hij ook is aangehouden is nog niet bekend.