Politie onderzoekt schietpartijen op Zuid

De politie bekijkt of er een verband is tussen de schietpartijen van afgelopen nacht en een paar uur ervoor in Rotterdam-Zuid.

Rond 18:30 uur werd er melding gemaakt van schoten op de Vuurplaat. Iemand had gezien dat er in de lucht werd geschoten. Agenten deden onderzoek, voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Midden in de nacht was het een paar honderd meter verderop raak op de Pretorialaan. Om 03:30 uur werden knallen gehoord. Agenten hielden in de omgeving zes mensen aan. Drie zaten in een Audi en de overige verdachten liepen op straat. Alle verdachten zaten dinsdagmiddag nog vast.