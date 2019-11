'Racisme in stadion moet vaker vervolgd kunnen worden'

Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter het voorstel van de SP en de VVD. De partijen willen dat het kabinet met het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond praat over het verbeteren van de strafrechtelijke vervolging van supporters die racistische opmerkingen maken in het stadion.

Ook zou moeten worden onderzocht of speciale microfoons en camera's kunnen helpen bij vervolging.

Het debat over racisme in het voetbal werd aangewakkerd na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Ahmad Mendes Moreira kreeg tijdens die wedstrijd racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd van FC Den Bosch-supporters.



Sindsdien hebben onder meer de Tweede Kamer, het kabinet en het Nederlands elftal zich uitgesproken tegen racisme.



Machteloos

Mendes Moreira vertelde de dag na het incident zijn verhaal bij FC Rijnmond. Toen was hij zichtbaar geëmotioneerd bij het terugkijken. "Ik krijg er een brok in mijn keel van, het doet pijn. Ik wilde gewoon lekker een balletje gaan trappen. In eerste instantie begon één persoon me voor k-neger uit te maken. Naarmate de wedstrijd vorderde werd het steeds erger."



De gebeurtenissen in het stadion van FC Den Bosch gaven de voetballer een verschrikkelijk gevoel. "Je voelt je machteloos. Je kunt er niks tegen doen. Op een gegeven moment realiseer je je dat het je overkomt. Je bedenkt bij jezelf 'gebeurt dit mij echt?'. Het doet zoveel pijn, omdat het zo persoonlijk is."