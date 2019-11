Radio Rijnmond Rewind: een bijzondere familie-samenkomst

Dit is het verhaal van Arend en Philip Spetter. Joodse broers uit Rotterdam, die tijdens de oorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen in nazi-Duitsland. Van beiden is vorig jaar een zogeheten Stolperstein neergelegd.

Bij de steenlegging was familie van Arend en Philip aanwezig en het bijzondere was: ze hadden elkaar tot dat moment nooit ontmoet. Het is het wonderlijke verhaal van een familie-samenkomst, 73 jaar na de bevrijding.

Deze radiodocumetaire werd eerder uitgezonden op 4 mei 2018.

Niet in de gelegenheid om woensdagavond te luisteren naar Radio Rijnmond? Luister wanneer je wilt door de afbeelding naar links te swipen / op het audio-icoontje te klikken.