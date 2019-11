Geen straatverlichting in Alblasserwaard

In een deel van de Alblasserwaard is de straatverlichting niet aangegaan. Het gaat volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Groot-Ammers.

Volgens de veiligheidsregio betreft het allen de straatverlichting. De verkeerslichten zouden het overal wel doen.

Stedin meldt dat er sprake is van een defect in de aansturing. Monteurs werken aan het herstel van de openbare verlichting.

"Er wordt door Stedin en de getroffen gemeenten gezocht naar de oorzaak en mogelijke oplossing", aldus burgemeester Paans van Alblasserdam op Twitter. "Help elkaar in het donker. Let op uw omgeving. Let ook op in het verkeer. Voetgangers en fietsers zijn extra kwetsbaar."