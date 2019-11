Straatverlichting Alblasserwaard werkt weer

In een deel van de Alblasserwaard is dinsdagavond de straatverlichting niet aangegaan. Het ging volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Groot-Ammers.

Netbeheerder Stedin meldde dat er sprake was van een defect in de aansturing. Monteurs hebben gewerkt aan het herstel van de openbare verlichting. Om 18:11 uur meldde Stedin dat de verlichting weer werkte.

Burgemeester Paans van Alblasserdam riep op Twitter inwoners op om elkaar te helpen: "Help elkaar in het donker. Let op uw omgeving. Let ook op in het verkeer. Voetgangers en fietsers zijn extra kwetsbaar."