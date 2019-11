Werknemers Uniport: 'Steinweg moet zijn verantwoordelijkheid nemen'

Werknemers van Uniport in de Rotterdamse Waalhaven hebben aan de directie een petitie aangeboden voor een beter sociaal plan. De containerterminal sluit eind maart de deuren.

Volgens vakbond FNV Havens is er hoop op minder gedwongen ontslagen en een hogere vergoeding voor mensen die niet herplaatst kunnen worden. "Steinweg moet zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus werknemers.

Tot nu toe is er voor ongeveer de helft van de tweehonderd werknemers zicht op ander werk. Het overkoepelende concern Steinweg wil anderen een ontslagvergoeding betalen volgens de oude kantonrechtersformule keer een factor 1,6 procent. De bond eist 0,2 procent meer.

Maasvlakte

Uniport kwam de laatste maanden in steeds zwaarder weer te zitten. Het zag steeds meer klanten vertrekken naar concurrerende terminals op de Maasvlakte. Zo vertrok CMA GGM, de vierde containervervoerder van de wereld.

"Eind 2011, nu acht jaar geleden, voorspelde FNV Havens al aan Uniport wat de gevolgen zouden zijn voor Uniport van de komst van twee nieuwe containerterminals op de Maasvlakte. Toen was ook al duidelijk dat de grootte van de schepen in de toekomst een probleem zou kunnen vormen voor Uniport", concludeert FNV Havens verbitterd.

"Maar in plaats van maatregelen te treffen en deel te nemen aan overleg waarin het er juist om ging om gedwongen ontslagen waar dan ook te voorkomen, trok Uniport zich terug onder zijn eigen schildje."