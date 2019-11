Automobilisten over Algerabrug: 'Wat sta ik hier vaak vast'

Automobilisten die regelmatig gebruik maken van de N210 over de Algerabrug tussen Krimpen en Capelle houden standaard rekening met vertraging. Zeker tijdens de ochtend- en avondspits moet je extra tijd inruimen om op tijd op je werk of weer thuis te zijn.

"Voor mij is het een ritje van een kwartiertje wat ik normaal zou kunnen doen, maar ik calculeer drie kwartier reistijd in als ik naar Capelle ga", vertelt één van de forenzen uit Krimpen. Regioverslaggever Marion Keete is meegelift met automobilisten om hun dagelijkse fileleed bij de Algerabrug op te tekenen.

"Drama", zegt een andere automobilist. Hij brengt in de Krimpen en Capelle de leesmap rond en sluit iedere keer aan in de file. "Voordat je bij de verkeerslichten bent, ben je wel even bezig en dan moet je de brug nog over, maar ja het went." Eén voordeel heeft het wel geeft hij toe:"Voordeel is dat je even rustig de tijd hebt voor je boterhammetje."



Wie het verkeersinfarct op de N210 bij de Algerabrug al jaren kritisch volgt, is Krimpenaar Jeroen van Gent. Hij heeft jarenlang een blog bijgehouden over de opstoppingen en vertragingen, en wilde zo een bijdrage leveren aan een mogelijke oplossing. "Het probleem is de intensiteit van het verkeer en de flessenhals die de Algerabrug is", zegt hij.

Een wisselstrook, een vrije busbaan, slimmere aansturing van de verkeerslichten, het wordt allemaal al ingezet, maar de verkeersproblemen worden er niet echt minder door. Een aantal wijken in Capelle heeft ook flinke last van het vastlopen van het verkeer tussen de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug. "Het stroopt hier tijdens de spits zo op, dat het regelmatig voorkomt dat we de wijk niet meer in of uit kunnen", vertelt Jasper Hooijkaas uit de Capelse wijk Fascinatio.



Krimpen grijpt naast een extra oeververbinding, die komt aan de Rotterdamse kant van de Van Brienenoordbrug. Wel is er een investering van negentig miljoen euro van de regio en het Rijk om de verkeersproblemen bij de Algerabrug aan te pakken. In de toekomst komt er een extra autorijbaan over de brug bij en krijgen fietsers een aparte brug.

"Niet alleen de brug moet worden aangepakt, maar de hele infrastructuur eromheen", zegt Algerablogger Jeroen van Gent. Hij is voorzichtig optimistisch over de maatregelen maar blijft voorlopig de brug nog mijden als autoforens. "Ik rijd liever om via de Krimpenerwaard naar mijn werk dan over de Algerabrug want je weet maar nooit of je tien minuten of een uur vertraging oploopt."

Capellenaar Jasper Hooijkaas had zijn zinnen gezet op een extra oeververbinding aan de oostelijke kant en hij gelooft niet dat met negentig miljoen euro de verkeersproblemen kunnen worden opgelost. "Daar kan je de geluidsoverlast voor de omwonenden van betalen maar de bevolking groeit, meer mensen gaan de weg op, dit probleem is nog lang niet voorbij."