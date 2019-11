Niet thuis met de feestdagen, maar dankzij havenpredikant wel een kerstpakket

Henrichs is bijna dagelijks in de Rotterdamse haven te vinden. Hij praat met werklui op de schepen vanuit bijvoorbeeld de Filipijnen en Japan, vooral over het geloof.

Een havenevangelist is een vriend voor de zeelieden, omdat ze zo lang en ver van huis zijn”, legt Henrichs uit. “En ik bemoedig gelovige zeemannen in hun geloof, help ze met hun vragen, vorm bijbelstudiegroepen.”

De afgelopen tijd werden in een loods in Dirksland 1250 kerstpakketten verzameld, die vanaf deze week allemaal worden uitgedeeld. In het pakket zit een warme muts, maar ook toiletartikelen en een reep chocolade. “Dit maakt zeker het verschil”, zegt de havenevangelist vastberaden. “Het laat ziet dat we er voor deze mensen zijn, dat ze niet zijn vergeten.”

Seamen's Christian Friend Society

Henrichs werkt niet alleen. Hij is onderdeel van de Seamen's Christian Friend Society Rotterdam. “Ik weet niet waarom de haven me zo trekt. Ik heb me er altijd thuis gevoeld en heb veel liefde en respect voor de mensen die hier werken. Ik denk dat het me door god is gegeven.”

Bij het uitdelen van de pakketten treft Henrichs dit keer een zeeman uit Japan die al zeventien jaar niet thuis is geweest met de kerst. De man legt uit dat hij gelukkig wel goed contact kan houden met het thuisfront via internet.



“De eenzaamheid op deze schepen is enorm, merk ik. Ze ontmoeten weinig mensen en missen hun gezinnen. De meeste zeelieden kunnen tijdens hun bezoek aan de haven nauwelijks van boord. Het geeft voldoening om te laten zien dat we om deze mannen zeelieden geven”, aldus de havenpredikant.