Vermoorde studente Sarah wilde anderen helpen

Sarah Papenheim op het Schouwburgplein in Rotterdam, 2017

De Amerikaanse Sarah Papenheim wilde psychologie studeren in Rotterdam om anderen te helpen. Ze werd vermoord door een huisgenoot, die ze beschouwde als een vriend. De man in kwestie, Joel S., was behoorlijk in de war. Woensdag staat S. voor de rechter. De moeder van Sarah is erbij.

Joël S. (24) heeft bekend dat hij Sarah Papenheim met 27 messteken om het leven heeft gebracht. Hij leed aan waanideeën. Sarah had meerdere keren alarm geslagen bij hulpverleners , omdat Joël zich elke morgen met een hamer op de rug sloeg. Omdat hij had gezegd seriemoordenaar te willen worden.

Twee dagen na haar laatste melding, op 12 december 2018, werd Sarah doodgestoken. Ze was toen 21 jaar oud. Juist zij, die het als een missie zag om mensen in geestelijke nood te helpen. Dat had te maken met de zelfmoord van haar broer in 2016.

Zelfmoord

Haar moeder, Donee Odegaard, vertelde dat tijdens een van de eerdere zittingen in Rotterdam. “Door de zelfmoord van Josh is Sarah psychologie gaan studeren. Ze gaf om mensen en wilde helpen voorkomen dat anderen net zo werden als haar broer.”

In een hartverscheurende brief schreef Sarah hoe zij de suïcide van haar broer heeft ervaren. “Ik heb drie dagen naar hem gezocht en kreeg het ergste nieuws dat je kunt voorstellen. Na zijn zelfmoord heb ik weken, maanden niets kunnen doen. Ik lag op de bank, depressief.”

Ze krabbelde op en vertrok naar Rotterdam. “In plaats van mij over te geven aan drugs of een depressie heb ik deze stap gezet. Ik woon nu in Holland en verzorg geestelijk gehandicapte kinderen. Na dit vreselijke jaar dat mijn leven veranderde, ben ik eindelijk trots op mijzelf.”

Psychologie

Ze eindigde de brief met haar ultieme doel: “Door al deze ellende heb ik besloten psychologie te gaan studeren, om mensen met problemen en depressies te helpen. Net als ikzelf en mijn broer. Hij is dood en hoewel ik dat niet meer kan veranderen, zweer ik dat ik er iets goeds uit laat komen. I will.”

Donee Odegard heeft samen met anderen een studiebeurs opgezet in de VS, vernoemd naar haar zoon Josh en dochter Sarah. Beiden bespeelden instrumenten, Sarah drumde. “Het is een beurs voor een muzikale opleiding. Enkele maanden geleden zijn de eerste studenten met de opleiding begonnen."

Odegaard zal er weer zijn, woensdag in Rotterdam. Net zoals ze steeds het vliegtuig nam vanuit de VS om bij alle korte, voorbereidende zittingen te zijn. Ook al duurden ze slechts enkele minuten. “Ik ben er voor Sarah. Ik wil alle details horen. Ieder aspect van haar leven. Het is alles wat ik nog heb.”

