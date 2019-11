Staatsloterij zoekt winnaar van 'halve auto'

De Staatsloterij is naarstig op zoek naar de winnaar van de Oudejaarstrekking van 2018. Onder hen zit één winnaar die zijn lot in Dordrecht heeft gekocht. De winnaar heeft nog tot 31 december de tijd om zijn prijs te verzilveren.

De persoon in kwestie heeft met een half Oudejaarslot gespeeld, wat inhoudt dat hij een halve MINI heeft gewonnen. Het is gelukkig niet zo dat hij daadwerkelijk een halve auto krijgt. Volgens de Staatsloterij krijgt de winnaar van de zogenoemde naturaprijs in het geval van een half lot de helft van de waarde van de auto. In dit geval zou dat ruim 11 duizend euro zijn.

Naast de winnaar die zijn lot bij Cigo Bieshof in Dordrecht kocht, worden ook mensen uit Vlissingen, Arnhem, Zevenbergen, Breda en Vught gezocht. Een aantal van hen won een MINI en één van hen won 50 duizend euro.

De Staatsloterij doet de komende tijd de plaatsen aan waar de winnende loten zijn verkocht. De nog niet opgehaalde prijzen gaan ook mee.

Mochten de winnaars niet naar voren komen, worden de waardes van de prijzen toegevoegd aan het bedrag dat jaarlijks geïnvesteerd wordt in goede doelen.