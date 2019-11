Shell Pernis niet langer onder verscherpt toezicht

Shell staat niet langer onder verscherpt toezicht. Sinds februari 2018 was er verscherpt toezicht door de provincie Zuid-Holland, na een incident bij de raffinaderij van Shell in Pernis.

Sinds februari werd Shell onder de loep genomen in een onderzoek naar hoe werknemers omgaan met de veiligheidsregels. In 2017 vond er een gasontsnapping plaats bij de raffinaderij.



Gedeputeerden Adri Bom en Floor Vermeulen laten de provincie dinsdag weten dat er binnen het verscherpte toezicht onderzoek is verricht door de DCMR.

Goed functioneren

Er hebben veel inspecties plaatsgevonden, waarbij men constateerde dat er duidelijke verbeteringen zijn binnen Shell. Zo is het aantal veiligheid- en gedragsprestatieovertredingen afgenomen. Ook is er op de onderdelen waar verscherpt toezicht van toepassing was, geen overtreding geconstateerd.



"Door het verscherpt toezicht van de afgelopen tijd functioneert Shell qua houding en gedrag ten aanzien van veiligheid op het door ons gewenste niveau", schrijven de gedeputeerden. Na een gesprek met de DCMR en Shell zelf is besloten het verscherpt toezicht op te heffen.

Volgens de gedeputeerden betekent dit niet dat er helemaal geen incidenten meer plaats zullen vinden bij Shell. Alleen: "Deze wijken deze niet af van incidenten bij vergelijkbare bedrijven."

Exxon Mobil, dat in dezelfde periode een soortgelijk incident had, staat nog wel onder verscherpt toezicht van de provincie.