Onderzoek naar mogelijke waterstoffabriek Rotterdamse haven

De AVR heeft plannen voor een waterstoffabriek in de Botlek. Het bedrijf wil samen met andere bedrijven een installatie bouwen waarmee waterstof, restwarmte en zuurstof wordt geproduceerd.

Het gaat om een zogeheten 5 MW elektrolyser. Of het idee haalbaar is, gaat TNO bekijken. Waterstof kan in de toekomst een alternatief zijn voor kolen en gas.

Het onderzoek, e-THOR genaamd, wordt gesteund door SmartPort en de Topsectoren Energiestudies. De resultaten worden in mei 2020 verwacht.

Er zijn meerdere onderzoeken naar het gebruik van waterstof in de Rotterdamse haven.