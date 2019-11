Onrust in Molenlanden om dreigende verdwijning consultatiebureaus

Wethouder Lizanne Lanser van de gemeente Molenlanden is boos op zorginstelling Careyn. Die brengt volgend jaar namelijk het aantal consultatiebureaus in de gemeente flink terug.

Nu zijn er nog veertien bureaus in Molenlanden. Vanaf 1 januari worden dat twee permanente consultatiebureaus. Veel te weinig voor de twintig dorpen in de gemeente, schrijft wethouder Lanser in een brandbrief aan de Careyn. Ze heeft Careyn in de brief gevraagd het besluit te heroverwegen.[twitter:https://twitter.com/dagmarvd/status/1199409485388931072]

Inwoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de consultatiebureau. Er gaat een online petitie rond die door 150 mensen is getekend.

Careyn neemt vanaf 1 januari de jeugdzorg over van Rivas, die op veertien plekken een consultatiebureau had dat één dag of een dagdeel per maand open was.