Eenvoudige zege voor Binnenland bij Cangeroes

De dames van Binnenland hebben dinsdagavond in Utrecht een eenvoudige zege op Cangeroes geboekt. In sporthal Lunetten werd het 80-63 voor de Barendrechtse formatie, die nu de koppositie in de Basketball League hebben. Volgens Binnenland-trainer Joost van Rangelrooy een prima zege in deze fase van de competitie. "We hebben drie wedstrijden deze week. In dat licht is dit een goede zege."

De start van de wedstrijd was niet zoals gehoopt voor de Barendrechtse basketbalsters. "We begonnen niet heel sterk, we stonden slechts vier punten voor. We waren verdedigend niet scherp", memoreert Van Rangelrooy. "Daarna klappen we eroverheen in het tweede kwart met een voorsprong van twintig punten."

Op het einde van de wedstrijd liep Cangeroes tien punten in op Binnenland. Van Rangelrooy denkt dat het mede kwam door de pijntjes en blessures die voortkwamen uit het drukke speelschema van zijn ploeg. "We hebben een drukke planning deze week, dan moet je veel wisselen. Dat gaat soms ten koste van de kwaliteit. Voorlopig zijn de pijntjes goed op te vangen, maar we missen Marlou de Kleijn bijvoorbeeld wel. Die heeft aan het begin laten zien één van onze beste speelsters te zijn. Ons geluk is nu dat we in dit drukke schema nu wat makkelijkere tegenstanders troffen, dat is wel prettig."

Titelkansen

Van Rangelrooy denkt dat zijn ploeg één van de twee titelkandidaten is. "Ik schat ons hoog in. We zijn titelkandidaat samen met Grasshoppers. Vorig jaar waren we heel dichtbij, maar werden we in de halve finales van de play-offs ongelukkig uitgeschakeld. Dit jaar heb ik het gevoel dat we beter zijn dan vorig jaar. We zijn te goed om verrassingen toe te laten."