De Roon belangrijk voor Atalanta in Champions League

Oud-Spartaan Marten de Roon kon in speelronde vijf van de Champions League een succesje vieren. De Roon hield met een assist de hoop van Atalanta op overwintering in Europa in leven.

Marten de Roon had een belangrijk aandeel in de zege van Atalanta. De voormalig speler van Sparta gaf kort na rust de assist op de belangrijke 2-0 van Alejandro Gómez. De 2-0 zege van Atalanta betekent dat zij in groep C nog alle kans maken op overwintering in de Champions League. De Roon kan zich met zijn Italiaanse club nog plaatsen voor de knock-outfase van het miljoenenbal. Atalanta moet dan in de volgende speelronde winnen van Shakhtar Donetsk en hopen dat Dinamo Zagreb geen punt pakt tegen Manchester City.



Trainer Peter Bosz is met Bayer Leverkusen verzekert van Europese overwintering. De voormalig speler en technisch manager van Feyenoord won met de Duitse club met 2-0 op bezoek bij Lokomotiv Moskou, waar oud-Feyenoorder Fedor Smolov na 77 minuten inviel voor de Moskovieten. De Russen kunnen in poule D de ploeg van Bosz niet meer achterhalen. Lokomotiv kan weliswaar gelijk komen met Leverkusen, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Duitsers. Overwintering in de Champions League is ook nog mogelijk. De ploeg van Bosz moet dan zelf winnen van Juventus en hopen dat Atlético Madrid verliest of gelijkspeelt.

Rajiv van La Parra bleef bij Rode Ster Belgrado – Bayern München de gehele wedstrijd op de bank bij de Serviërs. De Rotterdammer zag in Rajko Mitic stadion zijn club met 6-0 verliezen van Bayern München. Van La Parra is nog niet zeker van Europese overwintering met Rode Ster, dat derde staat in poule B.

Oud-Feyenoorder Ruud Vormer zag vanaf de tribune zijn werkgever, Club Brugge, in blessuretijd de gelijkmaker binnenschieten tegen Galatasaray. Vormer zat de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit die hij opliep tegen Real Madrid. Het gelijkspel lijkt belangrijk voor ‘Blauw-Zwart’. Club Brugge blijft op de derde plek in poule A het Turkse Galatasaray voor. De derde plaats in de Champions League-poule geeft recht op deelname aan de knock-outfase van de Europa Leauge.