Binnen twee minuten 75.000 euro bij elkaar voor café

"De mensen van de crowdfundingssite hadden me verzekerd dat ik binnen kwartier genoeg geld zou hebben, anders zouden ze me een fles champagne geven", vertelt de eigenaar van het nieuwe café aan de Benthuizerstraat. Van die champagne is het helaas niet gekomen: binnen twee minuten was het benodigde bedrag namelijk al binnen.

"In het weekend konden familie en vrienden van mij al investeren. Maandag ging de actie open voor vreemden", legt Nederstigt uit. "En die hadden kennelijk wel interesse in het investeren in mijn zaak."

Als het goed is opent het nieuwe café van Nederstigt, die eerder al eigenaar was van het Rotterdamse Verhip, dit jaar nog. "Het worden spannende weken", geeft hij toe.

Spaghetti van elektra

Met het benodigde geld kan namelijk de verzakte vloer, het plafond en de elektra worden geregeld. "Het was echt een ramp. Een bord spaghetti was er niets bij", verwijst hij naar de elektra. Bij het slopen van het interieur werd pas duidelijk in welke staat het pand verkeerde. "Ik dacht echt bij mezelf: waar ben ik aan begonnen."

Inmiddels is de basis van het pand goed: de muren zijn vernieuwd en geluiddicht gemaakt en het plafond is inmiddels brandveilig. Er ligt nieuwe elektra en ook de wc's zijn vernieuwd. "Volgende week gaan we met de inrichting aan de slag."

Het plan is om voor de kerst open te gaan, maar of dat gaat lukken is nog onzeker. Wel heeft Nederstigt al voor ogen wat voor café het moet worden: "Dit wordt een écht café. Met 's avonds caféhapjes", zegt hij verlekkerd. "Ik moet alleen nog even een kok vinden", voegt Nederstigt lachend toe.