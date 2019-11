Een auto die in de nacht van dinsdag op woensdag aan het Carnissepad in Rotterdam-Charlois in de brand stond, is mogelijk aangestoken.

De melder van de brand heeft een mogelijke verdachte zien vluchten, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of de brand daadwerkelijk is aangestoken. Er is bij hen nog geen verdachte in beeld.

De politie doet onderzoek.