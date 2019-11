Bewoners Heijplaat voorlopig nog tussen de vliegen

Op Heijplaat hebben bewoners al jaren last van een vliegenplaag die wordt veroorzaakt door afvalverwerker Suez. En het ziet er naar uit dat de oplossing nog niet in zicht is.

Dinsdagavond werden buurtbewoners bijgepraat door de gemeente, milieudienst DCMR en het Kennis- en Adviescentrum voor Dierplagen (KAD).

"De ergste overlast is de vliegenoverlast, buiten de stank van Suez", vertelt bewoner Rinus Groen. "Wij kunnen niet zitten in onze tuin." De insecten zijn ook met horren niet tegen te houden. Daardoor komen de vliegen ook naar binnen.

En dat irriteert. "Ze gaan overal op zitten, op je eten. En wat vooral smerig is: overal zitten er vliegen. Het zijn er niet één of twee die irritant zijn. Het zijn er echt honderden." Suez heeft erkend dat zij de veroorzaker zijn van de problemen.

Het Kennis- en Adviescentrum voor Dierplagen heeft het afgelopen jaar een overzicht gemaakt van de vliegenoverlast op Heijplaat. "Er is duidelijk gesignaleerd dat het centrum rondom Suez ligt. De woningen hebben de meeste overlast. Er is ook gemonitord in Charlois en aan de overkant van de Maas. Daar is het vele malen minder: daar is een normale vliegenpopulatie."

Drie tot vier weken onderweg

De oorzaak van de vliegen is het gerecyclede afval van Suez. Het plasticafval wordt inclusief de etensresten vanuit het hele land verzameld en naar Suez op Heijplaat gebracht om gerecycled te worden.

Groen: "Vliegen leggen eitjes in het afval. Het plastic is drie tot vier weken onderweg nadat het plastic in de zakken wordt gegooid tot het bij Suez is. Het afval ligt in stalen containers. In de zomer schijnt daar de zon op. Dat gaat broeien en dat is een bodem voor de vliegen. Dat komt bij Suez aan. De zakken worden geopend, de vliegen vliegen uit en de eitjes vallen neer. Een bron van vliegen ontstaat."

'Ze weten nog niet hoe ze het moeten gaan doen'

Er is nog niet bekend welke maatregelen genomen gaan worden tegen de vliegenoverlast. "Het is heel lastig om dit te voorkomen op een simpele manier. Ze zijn hard bezig te kijken wat ze kunnen gaan doen. Maar het is niet zomaar te doen. Bijvoorbeeld het afval koelen is heel kostbaar."

Op een andere manier het afgesloten afval aanleveren, levert nog steeds vliegen op. "Ze weten nog niet hoe ze het moeten gaan doen." Dit is een probleem binnen heel Nederland, volgens Groen. "Daar wordt het opgelost door het afval sneller te verwerken."

De buurtbewoners balen dat er nog geen concrete plannen zijn. "Wij hadden gehoopt dat de DCMR actiever gaat worden. Want dwangsommen zijn niet de oplossing, dan zijn de vliegen niet weg. Er moet structureel iets veranderen aan het bedrijf of aan de manier van recyclen. En dat is echt een groot probleem."

April

Om tot oplossingen te komen, houden de bewonersorganisatie, de gemeente Rotterdam en DCMR het onderzoek en de samenwerking in stand. "Suez heeft toegezegd dat wij geïnformeerd blijven over wat zij voor plannen hebben om wat te gaan doen. Dus we zijn volop in contact met alle partijen. Ook is er een voorzet gedaan om door de KAD om een jaar lang te toetsen of gaat werken wat ze gaan doen."

De partijen hebben afgesproken dat er voor april een plan moet liggen en en al maatregelen genomen moeten zijn. "Of dat haalbaar is, is een tweede."